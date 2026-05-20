Truffe anziani. Di nuovo in manette il napoletano che pochi giorni fa aveva raggirato una lecchese

Il 28enne di Torre Annunziata è stato arrestato in flagranza di reato per truffa aggravata

Aveva appena sottratto circa 5000 euro in contanti e numerosi gioielli d’oro a un’altra anziana vittima

COMO – La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha arrestato in flagranza di reato, per truffa aggravata, un 28enne di Torre Annunziata (NA), con precedenti penali e di polizia. La sezione della Squadra Mobile di Como, nella giornata di ieri, ha predisposto un mirato servizio volto alla repressione dei reati predatori e, in particolare, delle truffe ai danni di persone anziane, impiegando pattuglie automontate presso la Stazione di Como S. Giovanni.

Proprio in Piazzale S. Gottardo gli agenti hanno individuato un soggetto sospetto che, mantenendo costanti contatti telefonici con qualcuno, prendeva un taxi. Monitorato, il 28enne è stato fermato e sottoposto a controllo, risultando gravato da precedenti penali e di polizia in materia di stupefacenti, nonché da un recentissimo precedente per truffa ai danni di una persona anziana, avvenuta la scorsa settimana in provincia di Lecco.

Nonostante il 28enne si fosse mostrato sin da subito ostile, gli agenti hanno proceduto alla sua ispezione, che ha consentito di ritrovare circa 5000 euro in contanti e numerosi gioielli d’oro, rendendo verosimile il fatto che il giovane avesse commesso una truffa poco prima.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno proseguito senza sosta l’attività investigativa al fine di individuare la vittima della truffa. Attraverso un accurato lavoro di ricostruzione dei movimenti del sospettato, nonché grazie a una segnalazione giunta alla Sala Operativa da parte di un cittadino, gli investigatori sono riusciti a risalire alla vittima, un’anziana donna di circa 90 anni.

Contattata dagli agenti, la donna ha riferito che l’uomo l’aveva contattata sulla linea telefonica fissa spacciandosi per poliziotto e si era presentato a casa sua sostenendo di dover requisire denaro e beni preziosi in suo possesso per verificarne la lecita provenienza. L’uomo è stato pertanto arrestato in flagranza di reato per truffa aggravata e trattenuto in carcere in attesa del rito per direttissima, fissato per questa mattina alle 11.30. Al 28enne è stato inoltre notificato un Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Como per la durata di due anni.

La Polizia di Stato di Como rinnova l’invito a tutti i cittadini, in particolare a personae anziane, a diffidare da richieste di denaro da sedicenti appartenenti alle FF.OO contattando immediatamente il 112 N.U.E. in caso di situazioni sospette.