Truffe, Confartigianato Lecco fa rete: “Il danno economico passa in secondo piano”

Il presidente Davide Riva richiama le conseguenze psicologiche dei raggiri. Il prefetto Ponta: “Fare rete è fondamentale per contrastare la povertà relazionale”

I rappresentanti delle forze dell’ordine hanno richiamato l’importanza della collaborazione e della prevenzione

LECCO – Una partecipazione significativa, testimonianze dirette e un confronto con le istituzioni e le forze dell’ordine per accrescere la consapevolezza sui rischi delle truffe e rafforzare gli strumenti per prevenirle. L’incontro promosso da Confartigianato Imprese Lecco, nell’ambito dell’iniziativa dedicata al contrasto dei raggiri, ha rappresentato un’importante occasione di sensibilizzazione, mettendo al centro non soltanto il danno economico provocato dai truffatori, ma soprattutto le conseguenze personali e psicologiche che colpiscono chi ne è vittima.

A emergere con forza è stata la necessità di fare rete, coinvolgendo istituzioni, associazioni, forze dell’ordine e cittadini. Perché le truffe non riguardano esclusivamente le persone anziane e la prevenzione passa anche dalla capacità di riconoscere i segnali di pericolo, condividere le informazioni e superare la paura o la vergogna di raccontare quanto accaduto.

Nel corso dell’appuntamento, alcuni partecipanti hanno preso la parola per raccontare esperienze vissute loro malgrado, offrendo testimonianze concrete delle modalità con cui i truffatori riescono a ingannare le proprie vittime. Storie che hanno contribuito a rendere il confronto ancora più diretto, mostrando quanto questi episodi possano lasciare conseguenze profonde anche dopo la loro conclusione.

Il danno più grande è quello alla fiducia

A sottolineare la dimensione umana del problema è stato Davide Riva, presidente di Confartigianato Imprese Lecco, che ha richiamato l’attenzione sulle ripercussioni che vanno ben oltre la perdita di denaro.

“Il danno economico passa in secondo, se non in terzo piano. Ciò che fa più male è vedere messe in discussione le proprie capacità, sentirsi ancora più soli e indifesi. Può capitare anche a imprenditori, manager e persone abituate a gestire situazioni complesse: proprio per questo, essere vittime di una truffa può generare un senso di umiliazione ancora più forte”. Sulle conseguenze personali dei raggiri si è soffermato anche Giovanni Mazzoleni, alla guida di ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) di Confartigianato Imprese Lecco, sottolineando l’importanza di sostenere le persone che subiscono una truffa e aiutarle a superare il senso di colpa. “Chi subisce una truffa può perdere, insieme al denaro, anche la fiducia negli altri e la serenità nella vita di tutti i giorni. Per questo vogliamo aiutare gli anziani a riconoscere i tentativi di raggiro, a prendersi il tempo per verificare e a chiedere aiuto senza esitazioni. Ma c’è un messaggio a cui tengo molto: chi viene ingannato non deve vergognarsi né sentirsi in colpa. Come ANAP vogliamo essere un punto di riferimento anche in questo momento, ascoltando le persone e incoraggiandole a parlarne2. Un passaggio che evidenzia uno degli aspetti più delicati del fenomeno: chi subisce un raggiro può arrivare a mettere in discussione se stesso, isolandosi e rinunciando a chiedere aiuto. Per questo, accanto all’informazione, diventa fondamentale costruire un contesto nel quale le vittime possano raccontare la propria esperienza senza sentirsi giudicate.

Confartigianato come attore sociale sul territorio

Il ruolo dell’associazione nella prevenzione è stato ribadito da Matilde Petracca, segretario di Confartigianato Lecco, che ha richiamato il valore della responsabilità sociale e delle relazioni all’interno della comunità.

“È importante che Confartigianato svolga il proprio ruolo di attore sociale. L’imprenditore, prima di tutto, è una persona, inserita in una rete di legami e relazioni. Più riusciamo a creare consapevolezza all’interno della comunità, più siamo in grado di prevenire questi fenomeni”.

L’informazione diventa quindi uno strumento di protezione collettiva. Conoscere le tecniche utilizzate dai truffatori, confrontarsi sulle esperienze e diffondere indicazioni pratiche permette di rendere i cittadini più preparati e meno esposti ai tentativi di raggiro.

Istituzioni e forze dell’ordine, una rete contro le truffe

Sull’importanza della collaborazione tra i diversi soggetti del territorio si è soffermato anche il prefetto di Lecco, Paolo Giuseppe Alfredo Ponta, che ha inquadrato l’iniziativa nel percorso di sensibilizzazione realizzato con il coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà sociali locali.

“Questo progetto si inserisce in un percorso di continuità con il Ministero dell’Interno e coinvolge il Comune, l’Impresa Sociale Girasole e le persone che hanno subito truffe e hanno scelto di mettersi in gioco, condividendo la propria esperienza. È importante ricordare che il fenomeno non riguarda soltanto gli anziani”.

Il prefetto ha quindi sottolineato il valore della collaborazione e della diffusione delle informazioni: “Fare rete è fondamentale per contrastare la povertà relazionale e promuovere campagne informative sempre più appropriate e capillari”.

Un richiamo alla necessità di non lasciare sole le persone, soprattutto quando si trovano in condizioni di fragilità o hanno difficoltà a individuare tempestivamente un tentativo di raggiro.

Anche l’assessore Emilio Minuzzo ha evidenziato la necessità di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e cittadini, richiamando i principi della sussidiarietà e della responsabilità condivisa.

“È necessario fare quadrato e lavorare insieme, valorizzando la sussidiarietà. Dobbiamo rendere riconoscibile il ruolo delle istituzioni, che devono essere al fianco dei cittadini perbene e rappresentare un punto di riferimento concreto per la comunità”.

Il confronto diretto con le forze dell’ordine

L’incontro ha visto la partecipazione anche dei rappresentanti delle forze dell’ordine, che hanno contribuito al confronto con i cittadini.

Per la Questura è intervenuta l’ispettrice Stefania Cusatis, per la Guardia di Finanza il luogotenente Fabio Tondo e per l’Arma dei Carabinieri il maresciallo Maria Esposito.

La presenza dei rappresentanti dei diversi corpi ha permesso di riportare l’attenzione sull’importanza di rivolgersi alle autorità per segnalare situazioni sospette e chiedere indicazioni. Un messaggio particolarmente rilevante per chi, dopo aver subito una truffa, prova imbarazzo o teme di non essere creduto.

Le testimonianze condivise dal pubblico hanno confermato quanto sia importante parlare di questi episodi, senza sottovalutarli e senza attribuire alle vittime la responsabilità di quanto accaduto.

L’iniziativa organizzata da Confartigianato Lecco ha così ribadito un principio essenziale: contrastare le truffe non significa soltanto individuare i responsabili, ma anche prevenire i raggiri, sostenere chi ne è vittima e rafforzare i legami della comunità. Perché la consapevolezza, la collaborazione e la fiducia nelle istituzioni sono strumenti fondamentali per ridurre il rischio che altre persone cadano nella stessa trappola.