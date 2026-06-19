Truffe in provincia di Lecco, Lario Reti Holding: “Massima attenzione ai falsi tecnici”

Segnalati tentativi di raggiro con finti operatori del servizio idrico

L’azienda: “Nessuna vendita porta a porta e nessun pagamento in contanti”

LECCO – Lario Reti Holding invita i cittadini della provincia di Lecco alla massima attenzione dopo la segnalazione di alcuni tentativi di truffa messi in atto da malviventi che si presentano come falsi tecnici dell’azienda o di società incaricate.

Secondo quanto comunicato, il copione utilizzato è ricorrente, anche se con alcune varianti. I truffatori chiedono di accedere alle abitazioni o alle cantine con il pretesto di verificare la presenza di presunte sostanze nocive nell’acqua del rubinetto oppure di controllare o riscuotere bollette.

In altri casi vengono mostrati finti strumenti di controllo della rete idrica o dispositivi che simulano erogatori spray, mentre l’abbigliamento utilizzato può comprendere pettorine gialle o indumenti simili a quelli del personale tecnico operativo.

L’obiettivo finale è quasi sempre quello di ottenere denaro o oggetti di valore, oppure convincere le vittime a spostarli in un presunto “luogo sicuro”.

Per prevenire i raggiri, Lario Reti Holding ricorda alcune regole fondamentali: l’azienda non effettua vendite porta a porta di dispositivi o sistemi di controllo dell’acqua o del gas, i tecnici sono sempre dotati di tesserino identificativo e non sono autorizzati a riscuotere denaro né a verificare bollette presso le abitazioni.

In caso di dubbi, è possibile contattare il numero verde 800 085 588 per verificare l’effettiva presenza di operatori nella zona. L’azienda consiglia inoltre, in caso di incertezza, di non consentire l’accesso alla propria abitazione e di contattare immediatamente le Forze dell’Ordine.

Se si tratta di un intervento reale, gli operatori torneranno successivamente, sempre con adeguato preavviso.

Lario Reti Holding invita inoltre i cittadini a segnalare ogni tentativo di truffa sia alle autorità competenti sia al servizio clienti aziendale e promuove l’iscrizione al servizio gratuito “Avvisami”, che consente di ricevere comunicazioni tempestive tramite SMS in caso di segnalazioni sul territorio.

Maggiori informazioni e materiali informativi sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda e tramite il volantino dedicato alla prevenzione delle truffe.