Tuffi spericolati dal Ponte Kennedy (e non solo): “Non fatelo, è pericoloso!”

L’appello di chi, quotidianamente, è impegnato a soccorrere le persone in acqua

Le immagini degli ultimi giorni di tuffi pericolosi nelle acque del nostro lago

LECCO – L’appello arriva direttamente da chi, quotidianamente, è impegnato a soccorrere le persone in difficoltà in acqua. Sono degli ultimi giorni le immagini di persone che si tuffano nel fiume dal Ponte Kennedy a Lecco, un comportamento estremamente pericoloso che ha spinto Alberto Guglielmo, responsabile Opsa Lecco (Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua), a lanciare un appello invitando tutti alla massima prudenza.

Quello del Ponte Kennedy, purtroppo, non è un episodio isolato, il fenomeno riguarda tutto il nostro lago, molto frequentato specialmente in questi giorni di grande caldo. Sono giunte infatti anche immagini di giovani che si tuffano dalla sede stradale in zona Dervio. Anche se potrebbe sembrare una semplice bravata i rischi sono reali, tanto che, anche in passato, sono stati diversi gli interventi di soccorso. L’invito è uno solo: evitare comportamenti imprudenti che possono avere gravi conseguenze.