Tunnel del Barro chiuso e traffico nel caos. Aperto il Ponte Vecchio in uscita

Polizia Locale di Lecco impegnata dall’alba per far fronte alla delicata situazione viabilistica

Presidiati i principali incroci, le pattuglie saranno presenti fino a quando le criticità saranno risolte

LECCO – Come da copione, con la chiusura della galleria del Monte Barro per l’incidente che ha coinvolto un camion, il traffico dell’ora di punta è andato nel caos: viabilità nella città di Lecco completamente bloccata con pesanti ripercussioni nei comuni limitrofi, sia in entrata che in uscita.

La Polizia Locale di Lecco è stata attiva già dall’alba per risolvere la complicata situazione viabilistica dovuta alla chiusura della galleria del Monte Barro a causa di un doppio incidente, sia in direzione Sud con la perdita di carico di un autoarticolato che in direzione Nord, con un incidente automobilistico.

“Per decongestionare il traffico il Ponte Azzone Visconti è stato aperto in via eccezionale in uscita e sono state predisposte pattuglie all’intersezione via Leonardo Da Vinci / viale Costituzione/ lungolario Isonzo e via Nava / piazza Cermenati che verranno mantenute fino a cessate necessità”.