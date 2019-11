Un gesto di generosità nel ricordo di Matteo, il giovane morto sul Moregallo

Non fiori ma donazioni a favore del Soccorso Alpino

“La generosità della famiglia di Matteo e degli amici ci lascia senza parole”

LECCO – “Capita spesso di ricevere messaggi d’incoraggiamento o i ringraziamenti delle persone soccorse e questo fa sempre piacere. A volte però ci sono storie dolorose, più difficili da accettare e da ricordare”.

Inizia così il messaggio che la XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino ha voluto condividere attraverso i social. Il pensiero è per Matteo Sponza, un giovane alpinista scomparso un paio di settimane fa sul Moregallo, nel Triangolo Lariano. Matteo era originario di Trieste ma abitava nel Lecchese e aveva solo 32 anni. E’ caduto in un canale ed è stato trovato senza vita dopo diversi giorni di ricerca.

“In occasione dell’annuncio del funerale, la famiglia di Matteo ha proposto di raccogliere una donazione a favore della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino. La generosità della famiglia di Matteo, dei suoi amici e delle persone che hanno preso a cuore la vicenda ci lascia davvero senza parole e desideriamo quindi esprimere tutta la nostra gratitudine. I fondi raccolti serviranno per acquistare materiali e attrezzature in dotazione ai soccorritori, per continuare ancora meglio la nostra attività. Un grazie sentito a tutti”.