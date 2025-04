“Un nuovo equilibrio”: Oscar Di Montigny presenta il suo libro a Lecco

L’evento, organizzato da Earth Viaggi, è in programma venerdì 9 maggio alle ore 18.30

LECCO – Un incontro per testimoniare la passione del viaggio e raccontare il desiderio di andare alla ricerca di sé stessi con uno stile unico e responsabile. Earth Viaggi organizza un evento con protagonista Oscar Di Montigny, che presenterà il suo libro “Un nuovo equilibrio. Viaggio nell’ultimo luogo segreto” (Rizzoli). L’incontro è in programma venerdì 9 maggio alle ore 18.30 presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4 a Lecco.

“A un certo punto il cuore mi ha sussurrato: fermati, ringrazia, restituisci, muori e rinasci”. Parte da qui il cammino di un eclettico visionario, che ama definirsi un semplice essere umano alla ricerca della verità, una volta capito che non si può più vivere e agire senza la consapevolezza di dover produrre un impatto positivo sulla collettività e sul pianeta.

Per confermare la partecipazione all’appuntamento del 9 maggio occorre andare all’indirizzo https://www.earthviaggi.it/presentazione-montigny-lecco-9-maggio-2025. Al termine della presentazione è previsto un aperitivo con l’autore per continuare la conversazione in un’atmosfera piacevole e informale.

In oltre 30 anni di attività ed esperienza abbiamo sempre cercato il modo più appagante e onesto di viaggiare. Dalle Americhe all’India e l’Himalaya, dall’Africa all’Asia, fino ai confini estremi delle terre polari abbiamo sperimentato nuovi percorsi, studiando nuove mete e pianificato nuove esplorazioni. Sempre alla ricerca di luoghi unici dove la storia dell’uomo e l’ambiente naturale siano in primo piano, per vivere esperienze pure, inattese e ispiranti. Nel rispetto della terra e dei popoli. https://www.earthviaggi.it

Innovatore sociale, divulgatore, imprenditore culturale, speaker ispirazionale e attivista, è considerato uno dei pionieri più lucidi del pensiero rigenerativo in Italia e in Europa. Oggi imprenditore e angel investor, è tra i massimi esperti nell’analisi di grandi scenari e mega trend. Nel suo approccio ha sempre unito analisi strategica e visione filosofica.

Dopo una esperienza quasi decennale nel settore del turismo, entra nel settore bancario e assicurativo dove in quasi venticinque anni ricopre ruoli apicali in ambito education, marketing e comunicazione, innovazione, sostenibilità all’interno del Gruppo Mediolanum.

Negli anni ha promosso e accompagnato importanti processi di trasformazione culturale all’interno di grandi organizzazioni, introducendo i temi della leadership etica, sostenibilità integrata e senso del proposito fino ad ideare il paradigma dell’Economia Sferica e il modello della Humanovability, oggi divulgati da Grateful Foundation, di cui è Presidente, e promossi da Wise Gate, di cui è Managing Partner.

Nelle vesti di autore ha pubblicato diverse opere: “Il tempo dei nuovi eroi” (Mondadori); “Gratitudine. La rivoluzione necessaria” (Mondadori Electa) e “6×2 – Sei brevi lezioni da due maestri del marketing” (Rizzoli).