Un nuovo tentativo di truffa al telefono, la denuncia di una lettrice

La donna ha voluto raccontare l’accaduto per mettere in guardia tutti i cittadini

“Un sedicente maresciallo dei Carabinieri mi convocava in caserma per un problema con l’auto di mia madre che, però, non ha nemmeno la patente”

LECCO – Una lettrice ci segnala l’ennesimo tentativo di truffa telefonica avvenuto a Lecco, chiedendo di raccontare l’accaduto per mettere in guardia le altre persone ed esortarle a fare attenzione.

“Nel pomeriggio di oggi ho ricevuto una chiamata sul telefono fisso da un sedicente maresciallo della caserma di Lecco che mi invitava a presentarmi in caserma per una questione legata all’auto intestata a mia madre, evidentemente una scusa visto che mia madre non ha nemmeno la patente. E poi mi ha chiesto quanto tempo avrei impiegato per raggiungere la sede”.

La lettrice, capendo subito che si trattava di una truffa, ha incalzato con delle domande l’uomo all’altro capo del telefono che ha subito riattaccato. La lettrice, allora, ha avvertito immediatamente i Carabinieri che hanno confermato il tentativo di raggiro. In casi come questo il consiglio è di chiamare subito le forze dell’ordine e non lasciare entrare in casa nessuno.

“Per fortuna oggi ero a casa io, se il truffatore avesse trovato i miei genitori da soli è possibile che la truffa sarebbe andata a buon fine”.