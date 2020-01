Fiaccolata per Claudio: “Ti saluteremo dalle tue amate montagne”

Oggi, martedì, alle 14.30 i funerali a Pescarenico

Giovedì alle 18.30 una fiaccolata al San Martino con tutti gli amici

LECCO – Tantissime le testimonianze di affetto che si sono susseguite in queste ore per dire addio a Claudio Rossi, grandissimo appassionato di montagna scomparso a 43 anni a causa di una malattia. Il giovane lecchese, con la sua personalità unica, ha lasciato il segno in quanti lo hanno conosciuto.

E così suoi numerosi amici vogliono ricordarlo in modo speciale e in luogo speciale: “Claudietto, ti saluteremo dalle tue amate montagne. Facciamo brillare i suoi occhi splendidi questo giovedì 30 gennaio sul San Martino – il messaggio che sta girando su Facebook -. Ritrovo al lavatoio di Rancio dalle 18.30 (ma poi venite a oltranza, siamo su) con torce per una ‘fiaccolata’ fino alla chiesetta del San Martino”.

“Claudio Rossi, amico di tutti, animo sensibile, occhi meravigliosi, sapeva farci sentire voluti bene, sempre. Ha sorriso fino all’ultimo istante – ricorda Stefania “Steppo” Valsecchi -. Lo ricorderemo con la fiaccolata giovedì sera al San Martino e i suoi occhi illumineranno Lecco”.

I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Pescarenico oggi, martedì 28 gennaio, alle 14.30. La camera ardente è allestita presso l’abitazione di via G.B. Vico, 11 a Lecco (Pescarenico) sino alle 13.30 di oggi, martedì.