Un’altra rissa nel centro di Lecco, questa volta davanti all’istituto Grassi

Pestaggio nella notte davanti al liceo Grassi: intervengono soccorsi e Carabinieri Dopo il pestaggio al Badoni, un nuovo episodio di violenza nel centro cittadino

LECCO – Un’altra rissa nel centro di Lecco, a pochi giorni dal violento pestaggio avvenuto all’uscita dell’istituto Badoni. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 settembre un nuovo episodio di violenza si è verificato in via Giuseppe Resinelli, la strada che costeggia il liceo scientifico Grassi.

Era da poco passata la mezzanotte quando, per cause ancora da chiarire, è scoppiata una lite che ha coinvolto più persone. Durante lo scontro, una delle persone coinvolte avrebbe anche impugnato una sedia.

L’episodio è stato ripreso da alcuni passanti, con il video successivamente diffuso sulla pagina Facebook Sei di Lecco se… . Nel filmato si vede chiaramente la scena, avvenuta proprio davanti al liceo scientifico.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, attivata dalla centrale Areu, per prestare assistenza a un 37enne coinvolto nella rissa, l’unica persona che – stando alle informazioni disponibili – sarebbe rimasta ferita. L’uomo è stato valutato dai sanitari, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Sono intervenuti anche i Carabinieri del Comando di Lecco, chiamati a ricostruire la dinamica dell’accaduto e le responsabilità delle persone coinvolte.

Il nuovo episodio arriva a pochi giorni dal pestaggio di un sedicenne avvenuto il 18 settembre nei pressi dell’istituto Badoni, dove il ragazzo era stato aggredito a calci e pugni da due coetanei. In quel caso la Polizia di Stato aveva individuato e denunciato due minorenni, di 17 e 15 anni, per lesioni personali in concorso.

Due episodi distinti, avvenuti in contesti e con dinamiche differenti, ma che riportano nuovamente l’attenzione su episodi di violenza che si verificano nelle vie del centro e nelle vicinanze degli istituti scolastici.