Valanga in Svizzera. Il cordoglio del Cai Lecco: “Ora siate guide da lassù”

Il messaggio della sezione “Riccardo Cassin” in ricordo di Massimo Ratti e Valentino Alquà

“Stavano facendo la cosa più bella della loro vita: guardare verso il cielo per raggiungere la cima”

LECCO – Anche il Cai di Lecco sezione Riccardo Cassin ha espresso il proprio cordoglio per la morte degli alpinisti lecchesi Valentino Alquà e Massimo Ratti, travolti da una valanga durante un’ascesa scialpinistica alla Nord del Pigne D’Arolla, sulle Alpi Svizzere. Una notizia che ha scosso l’intera città di Lecco, dove entrambi, originari del rione di Germanedo, erano molto conosciuti.

Il sentito messaggio del Cai Lecco per una tragedia arrivata in una giornata di festa per il club che sta celebrando il 150° di fondazione: “Ieri doveva essere una giornata di pura festa per la nostra sezione, ma in tarda mattinata abbiamo appreso la terribile notizia della scomparsa, a seguito del distacco di una valanga, di Massimo Ratti e Valentino Alquà. Lecchesi, appassionati e tenaci alpinisti, ancora una volta strappati alla vita, mentre stavano facendo la cosa più bella della loro vita: guardare verso il cielo per raggiungere la cima. Ora siate guide da lassù, per i nostri alpinisti che come voi e per voi continueranno a salire le nostre amate montagne. La nostra sezione si unisce al dolore delle famiglie, degli amici più stretti e di tutta la comunità lecchese”.