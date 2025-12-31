Vandali al parco di Chiuso, distrutto un gioco: “Solo la punta dell’iceberg”

Tante persone del quartiere si erano impegnate per la riqualificazione del parco

“Il tutto è vanificato dall’ignoranza, dalla maleducazione, dalla mancanza di senso civico”

LECCO – Vandali in azione, nelle scorse ore, nel rione di Chiuso dove è stato distrutto uno dei giochi del parco. Un parco fortemente voluto da tutta la comunità con un progetto di riqualificazione a cui hanno partecipato in tanti. A denunciare l’accaduto è stato Luca Dossi, volto noto nel rione e in città, per il suo impegno attivo in tanti eventi che si svolgono a Lecco e nel Comitato di Chiuso.

“Cosa dire? Innanzitutto che non sono abituato ad utilizzare i social per denunciare qualcosa, ma ahimè in questo caso diventa un dovere nei confronti di tutte le persone che si sono adoperate per la riqualificazione del parco – ha scritto -. Purtroppo, però, spesso il tutto è vanificato dall’ignoranza, dalla maleducazione, dalla mancanza di senso civico, di rispetto delle regole e salvaguardia del bene comune”.

“Questo episodio è la punta dell’iceberg ma da tempo nel parco, unico spazio pubblico nel quartiere di Chiuso, godibile per bambini e famiglie, non c’era più il rispetto delle regole da parte di tanti, giovani e adulti, e le conseguenze possono essere solo queste. Fino a quando non si capirà che tutti siamo chiamati a preservare e custodire questi luoghi (anche denunciando quando si vede un utilizzo improprio), non cambierà niente. E non è sempre colpa degli altri…”.