Vandalismi in centro, il responsabile sarebbe un individuo in stato di alterazione

L’amministrazione ha cercato di far chiarezza spiegando l’accaduto in una nota

“Non sottovalutiamo l’episodio, ma è importante veicolare informazioni esatte per evitare allarmismi”

“Rispetto alle immagini e alle informazioni circolate in queste ultime ore e relative ai fatti accaduti nel corso della notte, è opportuno aggiungere e precisare che già nel corso della notte le Forze dell’Ordine, alle quali si è aggiunta questa mattina la Polizia Locale di Lecco, si sono attivate per individuare cause e responsabili. Sembrerebbe che presumibilmente le azioni siano attribuibili a un singolo individuo in stato di alterazione”.

L’amministrazione comunale di Lecco, in una nota di poche righe, ha cercato di fare chiarezza su quanto avvenuto nella nottata in centro città, sottolineando che i vandalismi compiuti sarebbero stati causati da una singola persona in stato di alterazione.

“In questa fase è tuttavia fondamentale lasciare alle Forze dell’Ordine il tempo e le condizioni più idonee per condurre le necessarie indagini, indagini alle quali anche il Comune di Lecco contribuisce mettendo a disposizione le immagini dalle telecamere di sorveglianza installate in città. È altrettanto importante che episodi di questo genere non vadano sottovalutati, ma anche che vengano veicolate informazioni esatte, anche per evitare di generare situazioni di allarmismo, prima di un’effettiva e corretta lettura dei fatti”.