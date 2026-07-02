Venerdì 3 luglio ad Acquate l’ultimo saluto a Giuseppe Galbusera

I funerali saranno celebrati alle 9.45 nella chiesa parrocchiale

Molti i messaggi di cordoglio, Giuseppe Galbusera era infatti molto attivo sui gruppi social della città

LECCO – I funerali di Giuseppe Galbusera saranno celebrati venerdì 3 luglio alle ore 9.45 nella chiesa parrocchiale di Acquate. 63 anni, molto conosciuto in città, la sua morte, avvenuta il 22 giugno scorso, ha lasciato attonite tante persone. Sono stati molti i messaggi di cordoglio, Giuseppe Galbusera era infatti molto attivo sui gruppi social della città e non solo…

“Con il cuore a pezzi, vi devo comunicare che Giuseppe Galbusera ha lasciato la vita terrena – aveva scritto Barbara Pieri, moderatrice del gruppo ‘Sei di Lecco se… 2.0′ -. In questi anni alcuni di noi hanno saputo che sotto quel profilo a volte un po’ eccessivo c’era una persona fragile. Molti di noi gli hanno voluto bene. Me compresa. Facevo molto affidamento sulle sue informazioni e mi era di aiuto come tanti di voi. Che la terra ti sia lieve e che possa trovare quella pace che tanto cercava. Addio Galbu”.