Tre incidenti a Rogeno, Barzanò e Suello

Nottata di lavoro per i Vigili del Fuoco e i soccorsi

LECCO – Nottata movimentata quella appena trascorsa per i Vigili del Fuoco e i soccorsi, impegnati in tre incidenti stradali e in diversi interventi a causa del forte vento.

Tre incidenti stradali

La prima chiamata ai pompieri è arrivata intorno alle 3.30 per un incidente stradale a Casletto di Rogeno dove un’auto si è ribaltata lungo la SP47. I soccorsi sono stati mobilitati in codice rosso: sul posto un’ambulanza da Bosisio Parini, l’automedica e i Vigili del Fuoco. Fortunatamente la persona alla guida del mezzo, un 40enne, avrebbe riportato ferite lievi: è stato ricoverato in codice verde all’ospedale di Erba.

Il secondo incidente di sabato notte è avvenuto intorno alle 6 a Barzanò, sulla Sp51: coinvolte due giovani di 30 anni, soccorse in codice giallo a Merate.

Infine, poco dopo, alle 6.20, i pompieri sono intervenuti a Suello per un altro ribaltamento in via Alcide De Gasperi: due le persone soccorse, un ragazzo di 33 anni e una ragazza di 28, fortunatamente non in gravi condizioni. Il recupero dell’auto è stato effettuato dal Soccorso Stradale Lanfranchi.

Taglio pianta a Bellano

A causa del forte vento poi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellano hanno dovuto effettuare un intervento di taglio pianta.