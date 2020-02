Vento, qualche danno anche nel lecchese. Pompieri al lavoro

Alberi caduti e tetto pericolante per il vento

Interventi dei vigili del fuoco in città e in provincia

LECCO – Il vento che sta soffiando sul lecchese, nella giornata di martedì, è passato non senza lasciare qualche piccolo ‘ricordo’ sul suo percorso: i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire più volte a Lecco e nei comuni della provincia per danni legati alle raffiche d’aria.

In mattinata, i pompieri sono stati chiamati per una pianta caduta sulla vecchia Lecco-Ballabio e poi al confine con Ballabio per la cancellata di un cantiere sbalzata a causa del vento. Sempre Lecco e sempre in mattinata, l’autoscala dei pompieri è intervenuta sul viale Turati per un cornicione pericolante del tetto di una palazzina di sette piani.

Un albero questa mattina è caduto a Merate in via San Rocco, bloccando la circolazione nella zona compresa tra Sartirana e Cassina, nel pomeriggio invece un episodio analogo è accaduto a Calolziocorte dove il vento ha spezzato a mezzo busto un cedro posizionato in una proprietà privata lungo via per Rossino e poi finito in strada.

A Germanedo il vento ha ‘strappato’ i teli di protezione delle impalcature della chiesa rionale che per diversi minuti hanno penzolato dal campanile.

Infine, sul lago a Mandello, i pompieri hanno soccorso un surfista in difficoltà. Raggiunto dall’imbarcazione dei Vigili del Fuoco è stato riportato a riva.