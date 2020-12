Vercurago. Fugge alla vista dei Carabinieri, arrestato 23enne

Il giovane è stato trovato in possesso di oltre 4 grammi di cocaina

Questa mattina è stato convalidato l’arresto, il 23enne è in carcere

VERCURAGO – Nella tarda serata di ieri, 29 dicembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecco, impegnati in attività di controllo del territorio, hanno intercettato, nel comune di Vercurago un motorino il cui conducente, alla vista dei militari, tentava di darsi alla fuga.

La pattuglia dell’Arma ha raggiunto e fermato il veicolo in via Tonio da Belledo di Lecco provvedendo all’arresto di H.H., 23enne, cittadino algerino, irregolare sul territorio nazionale, noto alle Forze di Polizia, trovato in possesso di gr.4,3 di cocaina suddivisa in dosi.

Nella mattinata di oggi l’arrestato è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.