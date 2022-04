Fermati due pusher, indagati per spaccio di droga sul viale Turati

Bloccati all’uscita di un parcheggio, trovati con due pistole e diversi chili di stupefacente

LECCO – Nel pomeriggio di venerdì la Squadra Mobile della Questura di Lecco ha tratto in arresto per detenzione illegale di armi da fuoco e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due soggetti, residenti in città.

Grazie alle indagini gli agenti della sezione anti-droga avevano avuto notizia che i due gestivano un vasto di giro di spaccio di cocaina, hashish e marijuana nella zona di viale Turati e che gli stessi erano anche in possesso di armi da fuoco.

Gli inquirenti hanno individuato un box auto in via Privata Zanella, traversa di viale Turati, dove era possibile che fossero occultate sia la droga che le armi.

I poliziotti, quindi, nel pomeriggio del 1 aprile, al termine di un mirato servizio di appostamento, sono riusciti a bloccare i due soggetti nel momento in cui uscivano con l’auto nel garage in questione, sottoponendoli a controllo.

Nella loro autovettura sono stati trovati con due panetti di hashish dal peso di oltre 200 grammi, appena ritirati dal box e trovati in possesso di circa 1.700 euro e di quattro telefoni cellulari, di cui due, mini telefoni facilmente occultabili, verosimilmente adibiti ai contatti con gli acquirenti di droga.

Entrambi sono stati trovati in possesso delle chiavi di apertura di uno dei box, la cui perquisizione permetteva di rinvenire due pistole illegalmente detenute oltre a 400 grammi di cocaina, 3,7 chilogrammi circa di hashish e 3,3 chilogrammi di marijuana, nonché vario materiale atto al confezionamento delle dosi.

Durante le perquisizioni domiciliari sono state sequestrate un’altra pistola, con matricola abrasa, nonché altri 120 grammi di cocaina, di cui una parte già suddivisa in dosi pronte allo spaccio. I due sono stati tratti in arresto e accompagnati in carcere a Pescarenico a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.