Ennesima violenza sul Viale Turati, un residente riprende la scena

Non solo il ‘viale’, episodi di liti e aggressione anche in piazza Garibaldi e sul via Leonardo Da Vinci, un 27enne soccorso

LECCO – All’indomani della notizia degli arresti per la rissa sul viale Turati del 31 gennaio scorso, ancora episodi di violenza sono segnalati in città ed è di nuovo il viale Turati (ma non solo) al centro dei fatti in questione.

Era circa l’una di notte quando una lite è sfociata in aggressione tra due contendenti, finiti a terra contro il portone d’ingresso di un palazzo e raggiunti poi da altre persone. Le immagini dell’accaduto sono state riprese da un residente, stanco degli accadimenti che continuano ad ‘animare’ le notti del viale. (Parental control attivo, per visualizzare il video è necessario accedere a Youtube)

Anche in questo, come accaduto in precedenti occasioni, la contesa non si sarebbe limitata alle persone ma anche dei veicoli sarebbero stati danneggiati. Di nuovo, allertate dall’accaduto, sono accorse le volanti della Questura e una pattuglia dei Carabinieri.

Il video è stato rilanciato in rete dal consigliere comunale Giacomo Zamperini (FDI) che è tornato a chiedere interventi: “Inutile rafforzare i controlli per un mese, serve una pattuglia fissa tutte le notti a monitorare la situazione e rinforzi negli organici delle forze dell’ordine a tutela della loro stessa incolumità. Servirebbero anche pene severe per evitare che questi individui vengano rilasciati all’indomani dei fatti commessi. I residenti sono esasperati”.

Non solo il viale Turati: nella notte gli agenti della Questura e il personale della Croce Rossa sono stati chiamati ad intervenire altre due volte nella zona del centro.

Il primo intervento si è verificato alle 3.20 in via Leonardo Da Vinci e sul posto è stato assistito dai sanitari un 27enne, un secondo poco dopo, alle 3.54 nella vicina Piazza Garibaldi. In quest’ultimo caso è stato soccorso un 25enne trasportato in ospedale con traumi lievi.

Ormai all’alba, la Croce Rossa è intervenuta di nuovo in centro, nella zona di via Roma, questa volta per un 27enne sotto l’effetto di alcolici che è stato trasferito in ospedale per un’intossicazione etilica.