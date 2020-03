VIDEO – Tra le strade (quasi) deserte di una Lecco in quarantena

Breve viaggio, casa – lavoro, di un lettore in bicicletta

Nell’ora di punta mattutina solo una manciata di auto

LECCO – Un breve filmato tra il Caleotto e via Roma immortala una Lecco quasi deserta nel periodo di quarantena per il Coronavirus. Il video, registrato da un lettore in bicicletta, è stato registrato questa mattina, intorno alle 8 in quella che di solito è “l’ora di punta”.

Le code sul viale Amendola, oggi totalmente sgombero di macchine, sono un ricordo lontano che, con un po’ di malinconia per il triste periodo che stiamo vivendo, addirittura potrebbero mancare ai tanti automobilisti che generalmente affollano il viale nelle ore di punta.

In via Dante persone fanno la fila, coperti dalle mascherine, fuori dalla Posta mentre il lastricato di via Roma resta privo di passanti. Il sole della Primavera accompagna questa ennesima giornata di quarantena e la rende più lieta.