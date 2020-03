VIDEO – Ubriaco sui binari della stazione di Lecco, tira sassi a un treno

In stato di alterazione, si sdraia sui binari e tira sassi a un treno

Fermato dalla Polizia e denunciato. E’ successo domenica pomeriggio

LECCO – Episodio senza conseguenze, per fortuna, se non dal punto vista penale per il protagonista di quanto accaduto nel tardo pomeriggio di domenica in stazione a Lecco: un uomo, visibilmente in stato di alterazione, è caduto sui binari, per poi sedersi e iniziare a tirare dei sassi contro un convoglio.

L’uomo, ubriaco, non riusciva a reggersi in piedi al punto che più volte è finito giù dalla banchina. La circolazione dei treni è stato fermata per qualche minuto, mentre la Polfer interveniva insieme ad un equipaggio della Squadra Volanti per scortare l’individuo lontano dai binari. E’ stato fatto intervenire anche il 118 e un’ambulanza della Lecco Soccorso ma per l’uomo non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Il soggetto è stato invece accompagnato in Questura dove è stato identificato: si tratta di un cittadino straniero denunciato perché irregolare sul suolo italiano, per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, interruzione di pubblico servizio, ubriachezza molesta oltre che per il mancato rispetto delle misure anti-Coronavirus che impongono di non circolare per strada senza necessità.