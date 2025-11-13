Vigili del Fuoco con l’autoscala calano dal balcone una persona che aveva bisogno di cure

Intervento di una squadra con autoscala e del nucleo speleo alpino fluviale

L’allarme è scattato a Lecco intorno alle ore 11.30 di oggi, giovedì

LECCO – Mattinata movimentata per i Vigili del Fuoco che, mentre erano impegnati per l’incendio di un’auto sulla vecchia Lecco-Ballabio, sono stati chiamati a supporto di dei sanitari per una persona che necessitava di cure. L’allarme è scattato a Lecco, sempre intorno alle 11.30.

In particolare una squadra con autoscala e il nucleo speleo alpino fluviale hanno trasportato la persona dal balcone del secondo piano fino a terra. Una volta imbarellata la persona è stata trasportato a terra con l’autoscala.