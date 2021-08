Vigili del Fuoco. Da Lecco alla Sicilia per far fronte all’emergenza incendi

Due unità del Comando di Lecco sono partite per portare aiuto

In Sicilia anche un’unità Dos, specializzata nel coordinamento dei canadair e delle squadre di terra

LECCO – Anche due unità dei Vigili del Fuoco di Lecco sono partite in queste ore, con la colonna mobile della Lombardia, alla volta della Sicilia, terra devastata dai vasti incendi che la stanno mettendo in ginocchio.

Un’emergenza che ha coinvolto prima la Sardegna e quindi la Sicilia e, proprio in queste ore, anche alcune zone del centro Italia dove caldo, vento e siccità favoriscono il veloce propagarsi delle fiamme che in moltissimi casi hanno origine dolosa.

Anche i Vigili del Fuoco lecchesi daranno il loro aiuto per far fronte all’emergenza con, in particolare, un’unità Dos (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) specializzata nel coordinamento dei canadair e delle squadre di terra.