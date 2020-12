Vigili del Fuoco: meno interventi nell’anno del Covid, il bilancio del 2020

Con il lockdown, si riducono gli interventi dei Vigili del Fuoco nel lecchese

Meno incidenti e meno incendi, meno eventi meteorologici estremi e quindi meno frane e allagamenti

LECCO – Inevitabilmente, con meno spostamenti sul territorio e le persone a casa nei mesi di quarantena, si sono ridotti sensibilmente nell’ultimo anno gli interventi dei Vigili del Fuoco di Lecco.

Il Comando provinciale, nel periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 ottobre 2020, ha effettuato 2285 interventi per soccorso tecnico urgente, con una diminuzione del 11,61% rispetto allo stesso periodo precedente.

Circa 4 interventi su 10 ha necessitato, per la complessità dello scenario, l’invio di più mezzi e squadre in supporto alle squadre già operative sul posto.

Nel complesso è stimata una diminuzione del 6.61% del totale degli incendi, un incremento invece del 9.28% degli interventi per soccorso persona. Gli interventi di ricerca di dispersi in ambienti urbani, extraurbani, lacuali, fluviali e impervi sono stati 134.

Diminuiscono del 14.97% gli interventi per incidenti stradali e del 10.92% per frane e smottamenti. Sensibile diminuzione del 48.85% per allagamenti anche perché si sono ridotti, fortunatamente, gli eventi meteorologici estremi che hanno interessato la provincia nel 2019.

I mesi che hanno segnato le maggiori diminuzioni sono in corrispondenza del lockdown generale: marzo -20.82%, aprile -45.74%, maggio -25.87%.