Vigili del Fuoco salvano auto in bilico contro un traliccio a Lecco

L’intervento si è svolto ieri sera in via Canto a partire dalle 19:10

LECCO – A Lecco, un intervento delicato ha visto protagonisti i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Valmadrera, chiamati a recuperare un’automobile in una posizione precaria. L’episodio si è verificato in via Canto, dove un veicolo si era posizionato a sbalzo contro un traliccio, creando una situazione di potenziale pericolo.

L’accesso complicato alla zona ha impedito l’utilizzo dell’autogru, strumento normalmente impiegato in questi casi, costringendo i soccorritori a lavorare manualmente. Per circa due ore, i Vigili del Fuoco hanno messo in campo tutta la loro esperienza e abilità, operando con estrema attenzione per evitare ulteriori rischi e riportare il mezzo in sicurezza.

L’intervento, iniziato alle 19:10 di ieri sera, lunedì, si è concluso dopo circa due ore e mezza. Il veicolo è stato finalmente rimesso in carreggiata.