Villa d’Adda. In fiamme un capannone, portati in salvo una ventina di cani

Insieme ai Vigili del Fuoco di Bergamo anche i pompieri di Lecco e Merate

L’incendio si è sviluppato in via Mulinetto, in una struttura adibita a ricovero animali

VILLA D’ADDA (BG) – Cinque mezzi dei Vigili del Fuoco, provenienti da Lecco, Bergamo e dal distaccamento volontario di Merate sono intervenuti intorno alle ore 10 di oggi, sabato 26 febbraio, in via Mulinetto a Villa D’Adda, in provincia di Bergamo.

In un capannone privato adibito a ricovero animali, infatti, è scoppiato un grosso incendio. Durante le operazioni, grazie al pronto intervento, sono stati portati in salvo una ventina di cani. Lunghe le operazioni per spegnere le fiamme che, quando sono le 11.30, non sono ancora terminate.