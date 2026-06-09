Violenta grandinata su Lecco, residenti in strada per paura di danni alle auto

Il fenomeno si è abbattuto sulla città intorno alle 22.30 e si è esaurito nel giro di pochi minuti

LECCO – Una violenta grandinata si è abbattuta su Lecco e nelle zone limitrofe nella tarda serata di oggi, martedì, intorno alle 22.30, sorprendendo cittadini e automobilisti. Per alcuni minuti dal cielo sono caduti chicchi di grandine di modeste dimensioni.

Il fenomeno, seppur di breve durata, ha destato preoccupazione soprattutto tra coloro che avevano auto e altri mezzi parcheggiati all’aperto. Non poche le persone che sono scese in strada per verificare eventuali danni ai propri veicoli. Scene di questo tipo sono state segnalate anche a San Giovanni, dove diversi residenti hanno raggiunto le aree di sosta per controllare le condizioni delle automobili.

Dopo pochi minuti la perturbazione ha progressivamente perso intensità fino ad attenuarsi.

L’attenzione resta comunque alta sul fronte meteorologico. Per la giornata di domani, mercoledì, non si escludono infatti nuovi rovesci, anche di forte intensità.