Violenta ondata di maltempo colpisce la città, Vigili del Fuoco al lavoro

Pioggia intensa e forti raffiche di vento

Tante le segnalazioni giunte alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco

LECCO – Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta questa mattina, lunedì 21 luglio, sulla città e sul territorio circostante, a partire dalle ore 7. Piogge intense accompagnate da forti raffiche di vento hanno provocato numerosi disagi in diverse zone, causando diversi danni e disagi alla viabilità.

Sul lungolago cittadino segnalate piante spezzate e pericolanti e rami caduti ma anche arredi (tavolini e sedie) finiti in strada. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per gestire l’emergenza, numerose le segnalazioni giunte alla centrale operativa per allagamenti e taglio piante. Piccoli allagamenti si sono verificati anche sulla nuova Lecco-Ballabio (SS36 Racc) e nella galleria Borbino ad Abbadia Lariana lungo la Sp72 ingresso SS36. Nel giro di un paio d’ore la situazione è tornata sotto controllo.