Passaggio pedonale chiuso in via Volta e ordinanze anti-bivacco e anti-stazionamento

Imminente l’entrata in vigore le misure già annunciate dall’amministrazione comunale

LECCO – Dovrebbero essere adottate nelle prossime ore le misure del Comune di Lecco per fermare degrado e violenza nella zona tra la biblioteca, via Volta e Piazza Diaz. Lo ha annunciato l’assessore alla Polizia Locale, il vicesindaco Simona Piazza intervenendo lunedì sera in Consiglio comunale:

“Domani – oggi, martedì (nrd) – uscirà un’ordinanza di chiusura dell’area tra via Volta e i giardini della biblioteca e un’ordinanza anti-stazionamento e anti-bivacco nella zona di Via volta e i portici della stazione. Questo – ha spiegato Piazza – affinché anche comportamenti non oggetto di reato ma poco educati possano essere sanzionati”.

Così l’assessore ha risposto alle sollecitazioni del centrodestra che chiedevano conto di queste azioni che erano state annunciate “ma rimaste fino ad oggi lettera morta – aveva chiesto Giacomo Zamperini di Fratelli d’Italia – cosa state aspettando per intervenire?”

“Le ordinanze erano al vaglio delle altre realtà istituzionali – ha risposto il vicesindaco – abbiamo risposto nella maniera più tempestiva, ma qualche giorno era necessario”.

Dunque presumibilmente già dalla giornata di oggi (si attende la pubblicazione dell’atto) non sarà possibile sostare nelle aree interessate dai provvedimenti per porre un freno alle cattive frequentazioni della zona e sarà chiuso il passaggio pedonale tra via Volta e la biblioteca.

Anche Emilio Minuzzo di Forza Italia aveva chiesto conto dei provvedimenti che, all’indomani dell’ennesimo episodio di violenza con un ferito in piazza Diaz (vedi articolo), non avevano ancora avuto luogo.

“Abbiamo chiesto e ottenuto un incontro dei Coisp in Prefettura, sono stati da subito intensificati i controlli con interventi coordinati tra le forze dell’ordine. Quanto l’amministrazione potrà fare, lo faremo – ha rimarcato il vicesindaco che ha chiesto all’opposizione di non strumentalizzare il tema – le forze dell’ordine stanno lavorando. E’ una notizia che a Lecco fa scalpore ma che riguarda l’intero territorio, dalla Brianza ai boschi della Valsassina. Non lo dico per minimizzare ma è una presa d’atto di ciò che sta succedendo”.