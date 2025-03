Gang con coltelli in centro città, la denuncia: “Situazione fuori controllo”

Scontri tra gruppi di stranieri armati di coltello: è successo domenica pomeriggio in zona Monumento dei Caduti, ma la stessa violenza è andata in scena anche sabato sera, in Piazza Garibaldi

Lo sfogo di alcuni testimoni: “Fortunatamente non è successo niente, ma chi ci dà la garanzia che non possa ricapitare nuovamente e che non resti ferito qualcuno?”

LECCO – Gang di stranieri che girano in centro a volto coperto e brandendo coltelli. La segnalazione arriva da un gruppo di cittadini lecchesi increduli per quanto vissuto nel primo pomeriggio di oggi, domenica, tra il centro e il lungolago.

“Verso le 15.35, durante la nostra solita passeggiata in centro, notiamo immediatamente un gruppo di giovani in abiti scuri e con dei passamontagna aggirarsi per Via Roma. Molto straniti dall’idea che qualcuno possa tranquillamente aggirarsi a volto coperto per le vie del centro, proseguiamo la nostra passeggiata verso il lungolago – scrivono i testimoni in una lettera inviata alla nostra redazione – all’altezza del nuovo Mc Donald (ex Larius), la nostra attenzione viene subito catturata da un gruppo di giovani di origine africana che urlano dirigendosi verso la zona del Monumento dei Caduti. Lì, ci rendiamo conto che tentavano di raggiungere un altro gruppo di giovani nordafricani con cui presumibilmente erano in litigio. Continuano le urla ed improvvisamente, trovandoci noi esattamente di fronte a loro, notiamo che uno dei giovani estrae dalla giacca un coltello con una lama di circa 20/30 centimetri“.

“Noi ed altre persone presenti, terrorizzati, abbiamo subito compreso la gravità della situazione e, presi dal panico, ci siamo immediatamente allontanati e contattato le forze dell’ordine – continuano a raccontare – abbiamo deciso successivamente di tornare a casa e pertanto non siamo al corrente di come le cose si siano concluse. Quello che sappiamo però è che ciò che è accaduto è la conferma di quanto la situazione sicurezza nelle nostre città (anche quelle relativamente più piccole come Lecco) stia letteralmente degenerando“.

La domanda non tarda ad arrivare: “Noi non siamo rimasti feriti e da ciò che sappiamo oggi lo scontro non ha portato a gravi conseguenze, ma domani? E dopo? Chi ci dà la garanzia che non possa ricapitare nuovamente e che una prossima volta feriscano un bambino, un anziano o qualsiasi altra persona che alle 15.30 della domenica pomeriggio si trova a passeggiare in tranquillità?”. La missiva si conclude con un appello al sindaco: “Le chiediamo di intervenire immediatamente, per il ruolo che svolge, per i suoi cittadini, per il bene delle forze dell’ordine che spesso si trovano in situazioni pericolose e anche per sé stesso”.

La segnalazione non è isolata: giusto ieri sera, sabato, in Piazza Garibaldi, la Polizia è stata chiamata da una residente che ha assistito ad uno ‘scontro’ tra due gruppi di stranieri con coltello alla mano.