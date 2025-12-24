Violenza nel piazzale della stazione, giovane finisce in ospedale accoltellato

E’ successo ieri sera, 23 dicembre, intorno alle 20.30

Fortunatamente il ragazzo avrebbe riportato una ferita superficiale: è stato dimesso con 10 giorni di prognosi

LECCO – Violenza in piazza della stazione nella serata dell’Antivigilia di Natale, martedì 23 dicembre. Da chiarire gli esatti contorni dell’accaduto: intorno alle 20.30 sarebbe scoppiata una lite tra un gruppo di avventori dell’area, purtroppo non nuova ad episodi simili.

Uno di loro, un giovane di 20 anni, è stato ferito fortunatamente in maniera superficiale con un’arma bianca (da taglio, ndr). In posto in codice rosso (massima gravità) si è portata un’ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera, insieme all’automedica. Intervenuta anche la Questura.

Il ragazzo è stato trasportato all’Ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo. Dopo le cure del caso è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Sempre nel pomeriggio di ieri, in via Adda, una giovane di 21 anni era stata minacciata con un coltello e rapinata di portafoglio e cellulare.