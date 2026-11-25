121 a Lecco e 69 a Merate. In 17 casi si tratta di minorenni

Gianpaolo Schiavo, medico del PS e referente antiviolenza donne: “La flessione dei numeri non deve trarci in inganno”

LECCO – Sono 190 i casi di violenza sulle donne registrati nei primi dieci mesi del 2026 al Pronto Soccorso dell’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, di cui 121 riferiti alla sede lecchese e 69 a quella di Merate. Un fenomeno che continua a richiedere attenzione e che, come sottolinea Gianpaolo Schiavo, medico del Pronto Soccorso e referente antiviolenza donne, non può essere letto esclusivamente attraverso l’andamento dei numeri.

Il dato aggiornato al 31 ottobre 2026 si inserisce in un quadro che negli ultimi anni ha visto una crescita dei casi osservati. Nel 2021 erano stati 184, saliti a 189 nel 2022 e a 216 nel 2023. Nel 2024 il totale era stato di 211, mentre nel 2025 si era raggiunto il numero più alto della serie, con 258 casi.

“Non deve trarci in inganno il flesso registrato nei casi di violenza giunti all’osservazione del Pronto Soccorso – precisa Schiavo –. I numeri rappresentano i casi di questi primi dieci mesi del 2026”.

Per comprendere l’effettiva evoluzione del fenomeno, secondo il medico è necessario considerare un arco temporale più lungo. “Trattandosi di un fenomeno culturale soggetto a molteplici variabili, per valutarne correttamente l’andamento occorre un orizzonte temporale più ampio: servono almeno cinque anni per avere una stima attendibile”.

Un elemento che rimane costante è invece la natura della violenza. “Costante è la fenomenologia del problema, trasversale nelle varie classi sociali, la maggioranza ad opera di congiunti e per di più con legami d’amore o di affetto, in maggioranza italiani o europei”, evidenzia Schiavo.

Nel 2025 erano stati 17 i casi che avevano riguardato donne con meno di 16 anni, lo stesso numero registrato nei primi dieci mesi del 2026. Anche la quota di donne non italiane tra quelle prese in carico è aumentata: dal 16,8% del 2021 al 22,9% del 2025, fino al 29,5% rilevato nel periodo gennaio-ottobre 2026.

I dati restituiscono dunque una fotografia parziale di un fenomeno complesso, che coinvolge donne di diverse età e condizioni sociali e che, come ricordato dal referente antiviolenza, richiede una lettura attenta e non limitata alle variazioni annuali.