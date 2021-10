Imposta la chiusura temporanea a due bar sul viale Turati

Questo dopo i ripetuti episodi di rissa tra giovani e degrado

LECCO – Stop temporaneo per due bar del viale Turati: a seguito degli episodi di violenza che si sono registrati nelle ultime settimane, il questore di Lecco, Alfredo d’Agostino, ha disposto la chiusura temporanea di due locali del viale.

“Le odierne misure – spiegano dalla Questura – conseguono a puntuali attività sul territorio disimpegnate dal personale della Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, che hanno evidenziato situazioni di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, tali da indurre l’Autorità Provinciale tecnica a ricorrere alla misura”.

La serranda dei due locali resterà dunque abbassata per cinque giorni. Questo nel primo giorno di entrata in vigore dell’ordinanza anti-alcol che ha vietato per un mese, fino al 1 novembre, la vendita di alcolici ad asporto e il consumo in strada di bevande in vetro e lattina sul viale e in piazza dei cappuccini, la sera e la notte (vedi articolo).