Volantini “no vax” in centro Lecco, denunciate e sanzionate due persone

La Polizia ha colto sul fatto un uomo e una donna

I due, col volto travisato, sono stati visti appendere i volantini in piazza Garibaldi

LECCO – Avevano appena finito di tappezzare il centro di Lecco con volantini no vax quando sono stati colti sul fatto dalla Polizia di Stato. La coppia (lui M.O., italiano, classe 1984, con precedenti di polizia e lei M.S., classe 1991, italiana) è stata denunciata per il reato di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico, nonché sanzionati per l’illecito di distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni.

I fatti sono avvenuti nella nottata di ieri, 2 settembre, quando il personale della Polizia di Stato – Squadra Volanti è intervenuta in piazza Garibaldi di Lecco, dove erano stati segnalati due ragazzi, un uomo e una donna, con volto travisato, che avevano appena finito di affiggere dei manifesti sui pilastri di un istituto bancario.

Giunti sul posto i poliziotti hanno preso visione dei manifesti affissi, volantini di protesta contro la campagna di vaccinazione per il Covid-19. Subito dopo gli agenti hanno notato in via Cavour un uomo e una donna vestiti con abiti scuri con felpe con cappuccio indossato, con il volto travisato, lei con mascherina e lui con un foulard sul naso e con uno zaino in spalla. I due, con fare sospetto, hanno cercato frettolosamente di allontanarsi, ma sono stati subito raggiunti dai poliziotti della Volante che hanno proceduto a effettuare il controllo di polizia.

La coppia, trovata ancora con le mani, i pantaloncini e le felpe imbrattate di colla, era in possesso di oltre 100 volantini, rinvenuti all’interno dei loro zaini, corrispondenti a quelli poco prima affissi abusivamente, tutto materiale che è stato sequestrato.