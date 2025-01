Lecco dice addio ad Agnese Bregaglio, una vita spesa per i più bisognosi

Ultima rimasta della conosciuta famiglia di Albino Bregaglio, uno dei fratelli fondatori dell’omonima cava

LECCO – E’ scomparsa nelle prime ore della giornata di oggi, giovedì 9 gennaio, Agnese Bregaglio, classe 1935, ultima rimasta della conosciuta famiglia di Albino Bregaglio, uno dei fratelli fondatori dell’omonima cava Bregaglio situata in viale Valsugana a Lecco, ai piedi del Monte Magnodeno.

“Ultima a lasciarci dopo la scomparsa prematura del fratello Angelo e della sorella Maria nell’agosto 2020, Agnese è nata e cresciuta nel rione lecchese di Olate, dove ha vissuto anche dopo il matrimonio con il compianto imprenditore artigiano lecchese Giuseppe Fustinoni scomparso soltanto un anno fa a febbraio – ricordano i figli -. In gioventù, dopo gli studi presso l’allora Collegio Femminile San Giuseppe, retto dalle Suore Maria Bambina nel rione di Rancio (oggi sede delle scuola secondaria di I grado “Massimiliano Kolbe” e del liceo “Leopardi” di Lecco, ndr), sviluppò le sue doti sartoriali presso una rinomata camiceria nel centro di Lecco. Dopo il matrimonio scelse di seguire a tempo pieno la famiglia e la crescente impresa artigiana del marito con il quale ha condiviso numerosi incontri organizzati da UPAL Confartigianato Imprese Lecco dove era divenuta persona conosciuta e apprezzata”.

Impegnata da moltissimi anni nelle associazioni di sostegno ai più bisognosi con le Missioni Don Bosco (Missioni Don Bosco – Onlus) e Caritas (Villaggio San Antonio Onlus a Noventa Padovana), per la sua spiccata generosità d’animo, nel 2011 e nel 2012, Medical Mission International Onlus le conferì il prestigioso Attestato di Merito “per il sostegno generoso in favore dell’associazione quale segno di riconoscenza a nome di tutte le persone che soffrono per fame, malattie, guerre e altri gravi disagi nei paesi più poveri nel mondo”.

Nel 2019, il presidente Sir Joseph Lan della P.B.T.M – Associazione Umanitaria Per i Bambini di Tutto il Mondo Onlus le conferì una particolare riconoscimento per il bene donato a tutti i bambini bisognosi. E’ stata attiva con impegno e sincera dedizione, fino a che la salute glielo ha consentito, nella sua parrocchia dei Santi martiri Vitale e Valeria di Olate, con il gruppo di preghiera e di canto accompagnando le Messe prefestive, oltre che con il gruppo di ascolto e di preghiera mariano

Agnese, persona dall’animo gentile capace anche di grande fermezza, era amante dell’arte teatrale, dell’operetta, della natura e del giardinaggio floreale. Lascia i tre amati figli Mariangela, che l’ha amorevolmente accudita nell’ultimo difficile anno, Dario e Giovanni con i quali ha trascorso tutta la vita. Per un ultimo saluto ad Agnese ci si può recare presso la camera funeraria Ferranti in via On. Celestino Ferraio, 5 a Lecco. La celebrazione funebre (data e orario ancora da fissare) si terrà nella chiesa della parrocchia dei Santi Martiri Vitale e Valeria di Olate, il feretro verrà tumulato nel cimitero Monumentale di Lecco.