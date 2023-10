Lecco: due 14enni rapinati in stazione, presi i colpevoli

I Carabinieri hanno individuato i rapinatori poco dopo in Largo Caleotto

Uno dei rapinatori è coetaneo delle vittime, l’altro addirittura più piccolo, nemmeno perseguibile per legge

LECCO – Una rapina ai danni di due 14enni è avvenuta sabato pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria di Lecco. I due giovani sono stati sorpresi alle spalle da due coetanei che, dopo averli minacciati, si sono fatti consegnare una ventina d’euro in contanti.

Le vittime immediatamente dopo la rapina hanno chiamato il 112 e alla pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri giunta rapidamente sul posto hanno fornito una dettagliata descrizione degli autori che ha consentito ai militari di mettersi sulle loro tracce e individuarli poco dopo in Largo Caleotto.

I due giovani, che avevano ancora addosso i soldi della rapina, sono stati accompagnati in caserma. Uno è coetaneo dei ragazzi rapinati, l’altro addirittura più piccolo, nemmeno perseguibile per legge. Le loro posizione sono al vaglio dell’Autorità Giudiziaria per i minorenni. I soldi sono stati restituiti, i ragazzi affidati ai genitori.