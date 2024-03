Lecco e Ballabio in lutto per la scomparsa di Fabio Colasanti, 66 anni

Era stato assessore durante il mandato del sindaco Goretti

I funerali sabato pomeriggio ad Olate

LECCO – Due comunità in lutto per la scomparsa di Fabio Colasanti, 66 anni, residente a Olate (Lecco) ma per anni attivo a livello politico – e non solo – a Ballabio.

Laureato in Giurisprudenza, avvocato, Colasanti aveva partecipato alle elezioni amministrative del 2000 e del 2005 con la lista ‘Progetto Ballabio’, ricoprendo il ruolo di assessore all’Ambiente e all’Ecologia durante il mandato di Luca Goretti (2005-2010). Nel paese valsassinese è ricordato anche per il suo impegno culturale e sociale.

Colasanti cantava anche nel coro I vous de la Valgranda che così lo hanno ricordato sulla loro pagina facebook: “Scegliamo questa foto per ricordarti. Caro Fabio sei mancato troppo presto. Lascerai un vuoto nel nostro coro e nei nostri cuori. Continua a cantare da lassù con noi. Ciao avvocato!”.

Fabio Colasanti lascia la moglie Daniela e la figlia Clarissa. I funerali si terranno domani, sabato 9 marzo alle 15.30 presso la parrocchia di Olate.