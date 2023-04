Lecco. Fermato straniero irregolare, presto espulso dall’Italia

L’uomo rintracciato ieri, martedì, è stato condotto al centro di Macomer per il rimpatrio

Già noto per i numerosi precedenti e ritenuto socialmente pericoloso, il 37enne sarà espulso dal Paese

LECCO – Presto espulso un uomo presente irregolarmente sul territorio nazionale, rintracciato nel pomeriggio di ieri, martedì, dai Carabinieri in provincia di Lecco. Il 37enne era già noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti penali e di polizia, nonché per essere destinatario di un decreto di espulsione, ordinato dalla Questura di Lecco in quanto soggetto ritenuto socialmente pericoloso.

Con l’ausilio di militari della Stazione Carabinieri di Cremella il soggetto, con volo aereo, è stato condotto al CPR di Macomer (NU), dopo essere stato sottoposto alle visite mediche necessarie per l’ingresso nella struttura. Qui saranno attivate le procedure per il rimpatrio al suo paese d’origine.