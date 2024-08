Lecco. Il Colonnello Ghibaudo è il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Il Colonnello Emilio Fiora ha lasciato il comando dopo tre anni

LECCO – Dopo tre anni, il Colonnello Emilio Fiora ha lasciato il capoluogo lecchese per assumere l’incarico di Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi. Prende il suo posto il Colonnello Massimo Ghibaudo, 53 anni, originario di Cuneo, sposato e padre di due figli, arruolato nel Corpo nel settembre 1991.

Dopo aver frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, il Colonnello Ghibaudo ha comandato la Tenenza di Latisana (UD), successivamente ha prestato servizio presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Verona, per poi assumere il Comando della Compagnia di Verbania.

In seguito è stato impiegato presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia dove, fra l’altro, ha comandato il Gruppo Investigazione sulla Criminalità Organizzata.

Dopo aver rivestito l’incarico di Comandante del Gruppo di Bergamo, è stato trasferito a Roma per assumere importanti incarichi alla sede della capitale per un quinquennio. Arriva a Lecco dopo tre anni trascorsi alla guida del Comando Provinciale di Vibo Valentia.

Si è laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria all’Ateneo di Roma-Tor Vergata. Il Colonnello Ghibaudo si fregia della Medaglia d’oro al merito di lungo comando, della Croce d’oro per anzianità di servizio e della Medaglia Mauriziana al merito dei dieci lustri di carriera militare.

L’avvicendamento è avvenuto nei giorni scorsi alla presenza del Comandante Regionale, Generale di Divisione Giuseppe Arbore, il quale ha ringraziato il Colonnello Fiora per il mandato assolto alla guida del Comando Provinciale.

Il Comandante Regionale ha formulato i migliori auguri di “buon lavoro” al Colonnello Ghibaudo, sottolineando la grande responsabilità dell’incarico assunto e la centralità dei compiti di polizia economico-finanziaria affidati alla Guardia di Finanza a salvaguardia della legalità, della leale concorrenza nel mercato ed a tutela dei cittadini nell’importante provincia lecchese.