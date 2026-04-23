Lecco in lutto, muore a 36 anni il docente Vincenzo Paolo Zecca

Decesso improvviso nella notte tra il 22 e il 23 aprile causato da un malore

Aveva insegnato musica all’IIS “G. Bertacchi” e flauto traverso al Liceo “G. B. Grassi”, lasciando un ricordo profondo nella comunità scolastica lecchese

LECCO – La comunità lecchese è stata colpita da un lutto improvviso: Vincenzo Paolo Zecca, insegnante di musica ed ex docente in città, è scomparso a soli 36 anni nella notte tra il 22 e il 23 aprile a causa di un malore improvviso. La notizia ha lasciato sgomenti colleghi, studenti e tutti coloro che avevano avuto modo di conoscerlo, anche solo per un breve tratto del suo percorso.

Originario della Puglia, Zecca era attualmente in servizio a Suzzara, ma tra il 2019 e il 2021 aveva insegnato a Lecco, dove aveva costruito legami profondi all’interno della comunità scolastica. In città aveva ricoperto il ruolo di docente di Musica all’IIS “G. Bertacchi” e successivamente di insegnante di flauto traverso al Liceo Scientifico “G. B. Grassi”, distinguendosi non solo per le competenze professionali, ma anche per la capacità di instaurare rapporti autentici con studenti e colleghi. In quegli anni aveva collaborato anche con l’ex dirigente scolastico Raimondo Antonazzo, prendendo parte a diversi progetti educativi.

La sua figura viene ricordata per la sensibilità e l’attenzione verso gli altri, qualità che emergevano in particolare nel rapporto con i ragazzi. L’insegnamento per lui non si esauriva nella lezione frontale, ma diventava occasione di ascolto, stimolo e crescita, soprattutto per gli studenti più timidi o in difficoltà. La musica rappresentava il filo conduttore della sua vita, uno strumento attraverso cui riusciva a entrare in relazione con gli altri e a lasciare un segno duraturo.

Chi lo ha incontrato nel suo percorso professionale ne sottolinea la gentilezza, la disponibilità e una naturale predisposizione all’empatia, elementi che gli avevano permesso di essere apprezzato e benvoluto nel territorio lecchese. La sua scomparsa lascia un vuoto nei luoghi in cui ha insegnato, tra i corridoi delle scuole e nelle aule dove aveva costruito relazioni significative.

Il ricordo di Vincenzo Paolo Zecca resta legato a una vita dedicata alla musica, agli studenti e agli affetti più cari, interrotta troppo presto e capace di lasciare un segno profondo nella comunità che lo ha conosciuto.