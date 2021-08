Lecco. Incidente a Santo Stefano: un’auto si ribalta all’incrocio. Cinque persone coinvolte

Cinque le persone coinvolte nell’incidente

Sul posto , per i soccorsi, due ambulanze e i vigili del fuoco di Lecco

LECCO – E’ successo tutto in pochi istanti: prima lo schianto, contro una Dacia, poi la Panda si ribalta. L’incidente è successo all’incrocio fra via Petrarca e via Pasubio, nel rione Santo Stefano, a Lecco.

La chiamata ai soccorsi è arrivata poco prima delle 17.30 di oggi (domenica 29 agosto), con due ambulanze inviate sul posto, inizialmente in codice rosso, dalla centrale Areu, per prestare le prime cure alle cinque persone coinvolte.

A bordo della Panda viaggiava una coppia, un uomo e una donna: entrambi soccorsi da uno degli equipaggi delle ambulanze e trasportati in ospedale. Alla guida della Dacia, invece, c’era un uomo (che non ha riportato ferite), accanto a lui la moglie e sui sedili posteriori la figlia 15enne. Le due donne sono state portate al pronto soccorso in codice verde per degli accertamenti.

Mentre sul posto, per prestare soccorso e rimettere in sicurezza la carreggiata, stanno operando i vigili del fuoco di Lecco.

La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia locale, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che la Dacia arrivasse da via Pasubio, mentre la Panda scendesse lungo via Petrarca in direzione del viale Turati. Lo schianto è avvenuto all’incrocio fra le due vie, all’altezza dei semafori che erano lampeggianti.