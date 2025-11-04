Lecco. Incidente alla rotonda della Meridiana tra auto e moto

Nel sinistro è rimasta ferita una donna di 56 anni

Ripercussioni sul traffico cittadino con code e rallentamenti

LECCO – Un incidente stradale ha creato disagi alla circolazione in corso Promessi Sposi a Lecco, nei pressi della rotonda della Meridiana. Secondo quanto comunicato, si è trattato di uno scontro tra un’auto e una moto che ha coinvolto una donna di 56 anni.

Il sinistro è avvenuto alle 13:30 circa, quando i soccorsi sono stati attivati per prestare assistenza alla donna rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nella gestione del traffico.

L’incidente sta provocando rallentamenti e code sulle principali arterie che confluiscono nella rotonda, in particolare in corso Promessi Sposi, via Mandola, via Marconi e via XI Febbraio. La 56enne è stata portata in ospedale in codice verde.