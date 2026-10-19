Lecco. Incidente alla rotonda di via Dell’Eremo: coinvolte tre persone

Scontro tra due moto questa sera, lunedì, intorno alle 20

Tre persone sono state trasportate in ospedale in codice giallo

LECCO – Incidente tra due moto questa sera, lunedì, poco prima delle 20 alla rotonda di via dell’Eremo.

Lo scontro è stato molto violento con le persone in sella alle due moto scaraventate bruscamente a terra. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi con l’invio sul posto, in codice rosso, di tre ambulanze (Volontari del Soccorso, Croce Rossa Valmadrera e Croce Rossa Ballabio) e dell’automedica.

Tre le persone coinvolte: una ragazzina di 14 anni che avrebbe riportato un trauma all’addome, un ragazzo di 17 anni che ha riportato un trauma alla spalla e un uomo di 49 anni trasportato all’ospedale per un trauma facciale.

L’esatta dinamica dell’incidente, in cui potrebbe essere stata coinvolta anche un’auto, è al vaglio degli agenti della Polizia locale intervenuti per i rilievi.