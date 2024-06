Lecco. Morto a 49 anni Mauro Bertola, anima di Viale Turati

Barman e organizzatore di eventi, era molto conosciuto nel rione

Il ricordo degli amici: “Il credere con convinzione negli eventi che organizzavi ti rendeva unico”

LECCO – La città in lutto per la scomparsa di Mauro Bertola, 49 anni, volto conosciutissimo del Viale Turati e del rione di Santo Stefano per il quale organizzava eventi e iniziative, sempre partecipate e apprezzate.

Bertola si è spento dopo aver lottato contro la malattia, in tantissimi in queste ore lo ricordano con sincero affetto. Di professione barman, giocoso ma sempre serio sul lavoro, era stato ribattezzato ‘il sindaco del Viale’ proprio per la sua disponibilità ad organizzare iniziative, manifestazioni e serate che hanno sempre riscosso un grande successo, non solo in Viale Turati ma anche in tante altre realtà lecchesi.

A ricordarlo, tra i tanti, anche ZeroLuciano, alias Luciano Frigerio, artista lecchese: “Sei stato il primo a portarmi artisticamente in Viale al Bar Napoleon – ha scritto sul suo profilo facebook – sei stato un grande, da un marciapiede facevi nascere un banco/bar. Il credere con convinzione negli eventi che organizzavi ti rendeva unico, lasci soli molti ragazzi e ragazze con la voglia di condividere musica e drink. Il popolo del Viale e non solo non ti dimenticherà. Ciao Sindaco del Viale, buona notte eterna”.

La camera ardente di Mauro Bertola è stata allestita presso l’Ospedale Manzoni di Lecco. Qui il 1° luglio alle 11 verrà recitata una benedizione.