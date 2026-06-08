Lecco. Moto investe pedone in via Baracca e poi fugge

L’incidente è avvenuto intorno alle 11.15 di oggi, lunedì

La persona investita è stata trasportata all’ospedale di Lecco

LECCO – Incidente in via Francesco Baracca a Lecco nella mattinata di oggi, lunedì 8 giugno. L’allarme è scattato per un pedone che sarebbe stato investito da una moto che poi sarebbe fuggita senza fermarsi a prestare soccorso.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce San Nicolò, l’automedica da Lecco e le forze dell’ordine. La persona investita, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita ma è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).