Lecco. Paura in corso Martiri, investita una bambina di 11 anni

Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita

Sul posto l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa

LECCO – Grosso spavento nella mattinata di oggi, martedì 3 febbraio, poco prima delle ore 8, per una ragazzina di 11 anni che è stata investita da un’auto in corso Martiri della Liberazione a Lecco. Sul posto, con il codice di massima gravità (rosso), sono intervenute l’automedica da Lecco e un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco.

Fortunatamente l’11enne non sarebbe in pericolo di vita. Dopo le prime cure sul posto, è stata trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). Sul posto anche la Polizia Locale che dovrà stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.