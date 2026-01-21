Lecco piange Alberto Licini, scomparso improvvisamente a 58 anni

I funerali giovedì 22 gennaio alle 9.45 nella chiesa parrocchiale di Belledo

Storico titolare della Licini Gomme, attività chiusa nel 2024

LECCO – La comunità lecchese saluta Alberto Licini, scomparso improvvisamente all’età di 58 anni. La notizia della sua morte ha attraversato in poche ore la città, lasciando un senso di vuoto tra familiari, conoscenti e quanti negli anni avevano incrociato il suo percorso umano e professionale.

A darne il triste annuncio sono la moglie Elena, il figlio Andrea con Francesca, la suocera Rosella, i cognati Giuliano con Eki e Anna con Stefano, i nipoti e tutti i parenti. Come indicato dalla famiglia, “Il caro Alberto si trova presso l’abitazione in via Sandro Botticelli n° 5”, dove in queste ore si stringono amici e conoscenti per un ultimo saluto.

Il funerale è fissato a Lecco giovedì 22 gennaio alle ore 9.45, nella chiesa parrocchiale di Belledo; al termine della celebrazione seguirà la cremazione.

Licini era un volto noto in città anche per la sua storia lavorativa. Per decenni è stato legato a Licini Gomme, attività storica di Lecco fondata nel 1927 e arrivata a rappresentare un punto di riferimento nel settore, attraversando quattro generazioni della stessa famiglia. La chiusura dell’azienda, avvenuta dopo 97 anni di attività, aveva segnato una svolta personale e professionale. In quell’occasione, come riportato dalla stampa di settore, aveva spiegato: “Ho deciso con mio figlio di chiudere perché abbiamo altri progetti. Questo settore mi ha dato tanto ora però ho voglia di fare altro. Chiudo una storia di passione per inseguirne un’altra”.

Appassionato di country, aveva dato vita alla Licini Events, un progetto che aveva riunito attorno a sé il mondo degli amici e degli appassionati del country. Un impegno diverso, ma animato dalla stessa capacità di creare relazioni e comunità.

Oggi restano il ricordo di una vita intensa e il cordoglio di chi lo ha conosciuto. La famiglia, nel ringraziare quanti prenderanno parte alla celebrazione, affida alla partecipazione silenziosa della città l’ultimo saluto ad Alberto Licini.