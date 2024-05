Lecco piange la scomparsa del maestro Giuseppe “Peppino” Mazzoleni

Il celebre musicista e artista aveva 95 anni

Nato a Calolziocorte, si era trasferito a Lecco fin dall’adolescenza

LECCO – Si è spento a Lecco il maestro Giuseppe Mazzoleni, conosciuto anche come “Peppino”.

“Dopo una lunga vita felice piena di Amore e Arte Giuseppe Mazzoleni è volato in cielo”, scrivono i familiari sui social, per dare l’annuncio della sua scomparsa. Mazzoleni è stato celebre musicista e artista lecchese: nato il 10 aprile 1929 a Calolzio, si è spento poche settimane dopo aver compiuto 95 anni.

Musicista, compositore, direttore, pittore e poeta: Giuseppe Mazzoleni amava l’arte in ogni sua sfumatura. Una carriera, quella artistica, intrapresa in adolescenza, fino alla comparsa in Tv, sulla Rai, negli anni ’70, e il libro di memorie pubblicato nel 2012.

Giuseppe Mazzoleni lascia la figlia Loredana, il fratello Felice e i parenti; il funerale verrà celebrato nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervaso e Protaso, a Castello, lunedì 20 maggio alle ore 10.45. Giuseppe si troverà presso la Casa Funeraria Galli in via della Pergola 55, fino alle ore 9.45 di lunedì.