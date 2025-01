Lecco piange l’avvocato Francesco Giordano, aveva 98 anni

Originario della provincia di Messina, era arrivato a Lecco come commissario di Polizia

I funerali saranno celebrati a Lecco, mercoledì 22 gennaio alle ore 10.45 nella Basilica di San Nicolò

LECCO – E’ morto all’età di 98 anni l’avvocato Francesco Giordano. Siciliano, originario della provincia di Messina, era arrivato a Lecco sul finire degli Anni ’50 come commissario di Polizia, ruolo ricoperto per una quindicina di anni, fino a quando agli inizi degli Anni ’70 era stato nominato vice questore a Torino.

In breve tempo fece ritorno a Lecco per diventare avvocato, coronando così il sogno di una vita. Una persona molto conosciuta e apprezzata a Lecco e non solo. Tanti i processi in cui è stato impegnato nella sua carriera di avvocato, tra cui il processo dell’infermiera killer Sonya Caleffi. Giordano era anche un grande appassionato di scrittura e poesia, tanto che pubblicò alcuni libri.

“Chissà come è dall’altra parte? Andiamo a vedere… E così oggi il nostro intrepido curioso giovanotto novantottenne ha deciso di partire per una nuova avventura. Come quando giovanissimo siciliano ha attraversato lo Stretto verso il Continente – ha scritto la figlia Marialuisa sui social -. A noi mancherà sempre e per sempre. Lui certamente continuerà ad essere il nostro ‘Capo Saldo’ come lo definisce suo nipote Martino. Però non potremo più vederlo… Ciao papà buon viaggio. Ti vogliamo tanto bene”.

Francesco Giordano lascia le figlie Marialuisa e Francesca, i nipoti Alice con Moreno, Marta con Lucio, Olmo, Maddalena con Nicolò, Vincenzo con Stefania e Filippo, i pronipoti Martino, Eva, Mia, Andrea, Noè e Pietro con i parenti tutti. I funerali saranno celebrati a Lecco, mercoledì 22 gennaio alle ore 10.45 nella Basilica di San Nicolò.