Lecco piange Maria Angela Cattaneo, volto della storica libreria di via Roma

Il suo sorriso e la sua gentilezza hanno segnato un’epoca, rimase in negozio fino all’età di 80 anni

Libri, cancelleria, cartelle, astucci e tanto altro: è stata un punto di riferimento per generazioni di lecchesi

LECCO – Con il suo sorriso e la sua gentilezza ha segnato un’epoca. Si è spenta nei giorni scorsa all’età di 92 anni Maria Angela Cattaneo, per tantissimi anni è stata il volto della Libreria Cattaneo di via Roma in centro Lecco insieme alle sorelle Tina e Rosetta. Maria Angela è stata molto più di una semplice commerciante, ha interpretato il suo lavoro con una passione grandissima, tanto da diventare un punto di riferimento per generazioni di lecchesi.

Praticamente in quel negozio di via Roma c’è nata e cresciuta, ha cominciato a lavorare a 14/15 anni e fino all’età di 80 anni non ha mai fatto mancare la sua presenza. Una donna unica e speciale che aveva sempre una parola buona per tutti, non soltanto per i clienti. Era molto legata alla sua famiglia, era una donna di fede e aveva anche collaborato con il Pime.

La libreria era il suo regno, impossibile non ricordare la professionalità con cui sapeva consigliare nelle scelte: dai libri, alla cancelleria, agli zaini, astucci, ma anche giocattoli e articoli regalo. Maria Angela Cattaneo ha saputo incarnare e trasmettere i valori di un commercio di vicinato fatto di relazioni e fiducia. Ha lasciando un bellissimo ricordo in quanti l’hanno conosciuta, ma soprattutto ha legato la sua figura a una bella epoca della nostra città.

I funerali sono stati celebrati nella giornata di giovedì scorso. Maria Angela Cattaneo Regazzoni lascia i figli Anna, Stefano e Roberto, il genero Roberto, la nuora Paola, i nipoti Giovanni, Virginia, Andrea, le sorelle Tina e Rosetta, il fratello Paolo con Giovanna e i tutti parenti.